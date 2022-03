Putin: Rússia pede que seus vizinhos normalizem relações

Apoie o 247

ICL

247, com agência RT - O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (4) que a Rússia não tem relações hostis com seus vizinhos.

"Quero enfatizar novamente que - sempre dissemos - não temos intenções hostis com nossos vizinhos", destacou o presidente russo durante sua teleconferência por ocasião do hasteamento da bandeira no navio Marechal Rokossovski. "Acho que todos devemos pensar em normalizar as relações", acrescentou.

O presidente disse que todas as ações do seu país, "se surgirem, surgem apenas em resposta a algumas ações hostis contra a Federação Russa".

Putin também afirmou ao chanceler alemão Olaf Scholz que uma terceira rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia está marcada para este fim de semana.

A Rússia pretende barrar a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência em algumas regiões da Europa.

No dia 25, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que Suécia e a Finlândia enfrentarão "consequências militares e políticas prejudiciais" se entrarem na OTAN.

No dia 27, a população da Bielorrússia aprovou um referendo que, na prática, elimina o compromisso de ser um território sem armas nucleares. O governo russo poderá instalar armas nucleares na Bielorrússia.

