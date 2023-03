Putin: Rússia vai implantar suas armas nucleares na Bielorrússia

Apoie o 247

Sputnik Mundo - A Rússia enviará cerca de 10 bombardeiros estratégicos capazes de transportar bombas nucleares para a Bielo-Rússia, anunciou o presidente russo, Vladimir Putin. Ele acrescentou que seu homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, há muito pede a implantação de armas nucleares russas em seu território e a medida visa contrariar ações semelhantes dos EUA na Europa.

"Estamos basicamente fazendo a mesma coisa que eles [os EUA] vêm fazendo há uma década. Eles têm aliados em certos países e usam seus porta-aviões, treinam suas tripulações. Faremos o mesmo", disse Putin ao canal Rossiya 24.

O presidente russo explicou que até 1º de julho a Rússia concluirá um silo para armazenamento de armas nucleares em território bielorrusso e enfatizou que as armas serão implantadas sem violar as obrigações do Tratado START. Em suas palavras, a decisão foi tomada depois que o Reino Unido anunciou o fornecimento de projéteis de urânio empobrecido para a Ucrânia .

Ao mesmo tempo, Putin observou que a Bielorrússia há muito pede a implantação de armas nucleares russas em seu território.

"Isso é exatamente o que Alexandr Grigorievich [Lukashenko] nos pediu para fazer", disse ele.

O presidente russo enfatizou que a Rússia é capaz de responder ao fornecimento de munições de urânio empobrecido para Kiev.

"A Rússia, claro, é capaz de responder. Temos centenas de milhares de munições desse tipo. Ainda não as usamos", declarou.

O presidente russo destacou que o possível uso de munição de urânio empobrecido pela Ucrânia causará contaminação das áreas de cultivo. Putin acrescentou que as munições com urânio empobrecido não são armas de destruição em massa, mas geram poeira radioativa e são classificadas como armas perigosas .

Além disso, ele reiterou que o fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia está prolongando o conflito. O presidente russo também indicou que o número total de tanques russos excederá o número de tanques ucranianos em mais de três vezes.

Em 21 de março, a vice-ministra da Defesa britânica, Annabel Goldie, anunciou que o Reino Unido fornecerá à Ucrânia munições de urânio empobrecido para apoiar seu aliado em meio à operação militar russa.

Vladimir Putin, por sua vez, declarou que a iniciativa britânica de fornecer a Kiev projéteis de urânio empobrecido significa que o Ocidente decidiu lutar contra a Rússia até o último ucraniano, não com palavras, mas com ações, então a Rússia será forçada a reagir quando o O Ocidente coletivo começa a usar armas com componente nuclear.

