Putin saúda laços com a Turquia em inauguração de usina nuclear de Akkuyu, construída pela Rosatom

(Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou a expansão das alianças entre Moscou e Ancara nos setores energético e econômico nesta quinta-feira, enquanto ele e o presidente turco, Tayyip Erdogan, participaram virtualmente de uma cerimônia de inauguração da primeira usina nuclear da Turquia.

A empresa estatal de energia nuclear da Rússia, a Rosatom, construiu a usina nuclear de Akkuyu, e a cerimônia de quinta-feira viu o primeiro carregamento de combustível nuclear na primeira unidade de energia no local na província de Mersin, na região sul da Turquia.

"Este é um projeto emblemático", disse Putin em videoconferência. "Isso traz benefícios econômicos mútuos e, claro, ajuda a fortalecer a parceria multifacetada entre nossos dois Estados."

Putin descreveu Akkuyu como "o maior projeto de construção nuclear do mundo" e observou que isso significaria que a Turquia teria que importar menos gás natural russo no futuro.

"Mas a Turquia terá a vantagem de ser um país que possui energia nuclear própria, e a energia nuclear, como você sabe, é uma das mais baratas", acrescentou.

Erdogan agradeceu a Putin por seu apoio a Akkuyu, acrescentando: "Tomaremos medidas para construir uma segunda e uma terceira usina nuclear na Turquia o mais rápido possível".

A Turquia é um membro da Otan, mas Erdogan conseguiu manter relações cordiais com Putin, apesar da guerra na Ucrânia. No ano passado, a Turquia ajudou a intermediar, junto com a ONU, um acordo que permitiu a retomada das exportações de grãos ucranianos dos portos do Mar Negro.

