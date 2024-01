Putin se reúne com ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Coreia do Norte

Apoie o 247

TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, reuniu-se nesta terça-feira (16) com os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Coreia do Norte, Sergey Lavrov e Choe Son Hui, que no início do dia mantiveram conversações em Moscou, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu no Kremlin o ministro das Relações Exteriores da República Popular Democrática da Coreia, Choe Son Hui", disse Peskov.

Segundo ele, os principais diplomatas informaram o presidente russo sobre os acordos alcançados.

Como Lavrov disse nos comentários de abertura das conversações com o seu homólogo norte-coreano, Moscou aprecia o apoio de Pyongyang no contexto da operação militar especial na Ucrânia e espera que a cooperação produtiva entre os dois países na ONU e outras organizações multilaterais continue.

Segundo o ministro das Relações Exteriores russo, as conversações em curso deram uma oportunidade "para resumir os resultados preliminares do trabalho activo que foi lançado para implementar os acordos alcançados durante a cúpula de setembro do ano passado entre o presidente Putin e o presidente dos Assuntos de Estado, Kim Jong Un, na Vostochny Cosmódromo."

