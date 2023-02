Putin se reúne com principal diplomata chinês antes de receber plano de paz para a guerra na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu para uma visita de cortesia nesta quarta-feira (22) o chefe da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China, Wang Yi.

A China apresentará à Rússia nos próximos dias um plano de paz para a guerra na Ucrânia. Durante o encontro com Yi, a parte russa teria se inteirado dos detalhes da proposta.

Saiba mais sobre o encontro entre Putin e o emissário chinês:

Sputnik - Vladimir Putin teve um encontro com o chefe da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China, sublinhando os laços que o país tem com a Rússia.

As relações sino-russas estão se desenvolvendo como planejado, e os dois países estão alcançando novos marcos, assegurou na quarta-feira (22) Vladimir Putin, presidente da Rússia, em uma reunião com um representante do Ministério das Relações Exteriores da China.

"Gostaria de observar que as relações russo-chinesas estão se desenvolvendo como havíamos planejado nos anos anteriores. Tudo está progredindo, se desenvolvendo. Estamos alcançando novos marcos", disse Putin com Wang Yi, que dirige a Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China.

"É claro, estamos esperando que o presidente da República Popular da China visite a Rússia. Já concordamos com isso antes. Entendemos que há uma agenda política interna. Mas partimos do pressuposto de que à medida que resolvermos todos os assuntos relacionados a esta agenda [...] também implementaremos nossos planos de reuniões pessoais, o que dará um impulso adicional para o desenvolvimento de nossas relações", acrescentou Putin.

Wang Yi concordou com a opinião do mandatário russo.

"Estamos prontos para aprofundar a confiança política mútua e a cooperação estratégica com o lado russo, expandir de forma abrangente a cooperação prática [...] para salvaguardar os interesses de nossos países, bem como para contribuir para o desenvolvimento do mundo inteiro", apontou.

A reunião foi também integrada por Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, e Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança da Rússia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.