Putin vai à Síria e se encontra com Bashar al-Assad

Reuters - Vladimir Putin e Bashar al-Assad se encontraram em Damasco nesta terça-feira, na segunda viagem do líder russo à Síria desde que Moscou interveio decisivamente em favor do presidente sírio na guerra civil.

A visita ocorre em um momento de grande tensão regional, quando o outro principal aliado militar de Assad, o Irã, disse que retaliará contra os Estados Unidos pela morte de um general iraniano.

Qassem Soleimani, que foi uma das figuras-chave na guerra civil da Síria como arquiteto das operações militares iranianas no Oriente Médio, acabara de chegar no Iraque vindo da Síria quando foi morto por um ataque norte-americano no aeroporto de Bagdá na sexta-feira.

O apoio da Rússia e do Irã ajudou Assad a recuperar quase todo o território dos rebeldes que tentaram derrubá-lo durante a guerra civil que começou há quase nove anos.

Putin disse a Assad que muito havia sido feito para restaurar o Estado sírio, enquanto Assad agradeceu por sua ajuda na restauração de uma vida pacífica na Síria, informou a agência de notícias russa Interfax, citando o Kremlin. Putin visitará várias instalações na Síria durante a viagem, acrescentou.