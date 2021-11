Putin vai conversar com presidente palestino sobre situação no Oriente Médio

Apoie o 247

Sputnik - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai realizar um encontro com o líder da Palestina, Mahmoud Abbas, na cidade de Sochi, na costa russa do mar Negro, nesta terça-feira, 23 de novembro.

O Kremlin informou recentemente que os dois líderes vão debater o futuro desenvolvimento da cooperação bilateral e discutir a situação na região do Oriente Médio, tendo em conta os esforços feitos pela Rússia para regularizar o conflito entre Israel e a Palestina.

Os líderes dos dois países conversaram pela última vez por telefone em dezembro de 2020, por iniciativa do lado palestino. Durante o telefonema, Putin reafirmou a prontidão da Rússia de ajudar a alcançar uma solução justa e duradoura para o conflito palestino-israelense, inclusive por meio do envolvimento potencial dos mediadores internacionais do quarteto (Rússia, Estados Unidos, União Europeia e ONU). Putin e Abbas tinham também falado pessoalmente durante a visita de Putin a Belém em janeiro de 2020.

