Putin vai fazer primeira viagem internacional desde fevereiro

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, irá fazer uma visita oficial ao Tajiquistão e ao Turcomenistão nesta semana --as primeiras viagens do líder russo desde o início da operação militar especial na Ucrânia.

Em Dushanbe, Putin se reunirá com o presidente tajique, Imomali Rakhmon. Em Ashgabat, ele participará de uma cúpula de nações do Cáspio, incluindo os líderes do Azerbaijão, Cazaquistão, Irã e Turcomenistão. As informações foram divulgadas por Pavel Zarubin, o correspondente Kremlin da estação Rossiya 1.

Após as visitas, Putin vai receber o presidente indonésio, Joko Widodo, para conversas em Moscou, disse Zarubin.

A última viagem ao estrangeiro de Putin foi uma visita a Pequim no início de fevereiro, onde ele e o presidente chinês, Xi Jinping, anunciaram o tratado de amizade "sem limites" horas antes de ambos comparecerem à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

