TASS - A Rússia quer encerrar o conflito na Ucrânia o mais rápido possível, mas a Ucrânia precisa perceber que uma solução diplomática é inevitável, disse o presidente russo, Vladimir Putin, a repórteres nesta quinta-feira (22).

Ele também criticou o fornecimento de mísseis Patriot fabricados nos EUA para a Ucrânia como uma tentativa de prolongar o conflito e acrescentou que a Rússia atravessou o ano "com bastante firmeza". A TASS coletou as principais observações feitas por Putin.

Resultados do ano

Situações perfeitas existem apenas no papel, mas a Rússia atravessou o ano "com bastante firmeza". A situação atual não impede o país de concretizar os seus planos para o futuro. Todos os objetivos, sem dúvida, serão alcançados.

A Rússia foi forçada a realizar a operação militar especial.

A economia russa está tendo um desempenho melhor do que muitos países do G-20 e não há indicadores preocupantes.

Discurso sobre o Estado da Nação

O presidente fará seu Discurso sobre o Estado da Nação à Assembleia Federal no início do ano que vem: "Não darei datas, mas com certeza faremos no ano que vem".

A situação está em rápida mudança, o que torna difícil falar sobre coisas específicas, é uma das razões pelas quais não houve a coletiva de imprensa este ano. Os pontos-chave que poderiam ter sido abordados na entrevista foram abordados em outros pronunciamentos.

Os EUA na situação da Ucrânia

Putin observou que Washington há muito está envolvido em processos em países pós-soviéticos e há muito busca dividir o mundo russo.

A Rússia estava sendo levada a resolver a situação na Ucrânia desde 2014 e os seus adversários alcançaram seu objetivo, até certo ponto, dividindo os povos dos dois países e colocando-os uns contra os outros. Naquele momento falhamos. "Ninguém quer que o povo russo se una (...) Mas tentaremos conseguir isso e teremos sucesso."

Fornecimento de mísseis Patriot à Ucrânia

Os sistemas de mísseis Patriot que os EUA prometeram fornecer à Ucrânia são bastante antigos e não funcionam da mesma forma que os sistemas S-300 da Rússia. Um antídoto para eles será encontrado e "vamos quebrar os mísseis Patriot também". "Não passa de uma tentativa de prolongar o conflito, só isso."

Sobre o possível prolongamento do conflito

A Rússia não quer escalar o conflito na Ucrânia, mas busca acabar com a guerra que eclodiu lá em 2014. Quanto mais cedo o conflito terminar, melhor. Um aumento nas atividades militares levará a perdas desnecessárias.

Armas ocidentais e russas

Os países ocidentais não estão prestes a esgotar seus recursos, mas os estoques de armas da Ucrânia que sobraram da era soviética estão definitivamente acabando. Não será fácil para a Ucrânia mudar para as armas da Otan.

A Rússia está usando seu estoque de armas, mas o complexo militar-industrial ucraniano está "se não completamente zerado, se movem rapidamente nessa direção".

A Rússia é capaz de aumentar a produção de armas, mas as autoridades não pretendem fazê-lo à custa de outros setores da economia.

Solução diplomática para a questão da Ucrânia

Moscou nunca se recusou a negociar com Kiev e foi a liderança ucraniana que se impediu de negociar. Todos os conflitos terminam diplomaticamente e quanto mais cedo as autoridades ucranianas perceberem isso, melhor.

Reunião com "capitães de negócios"

Não houve reunião tradicional com os “capitães de negócios” da Rússia antes da temporada de férias devido à situação epidemiológica. No entanto, o presidente mantém contato com os principais empresários.

Em resposta aos limites de preços

Um decreto sobre a resposta de Moscou ao limite de preço do petróleo russo será assinado "na segunda ou terça-feira". O preço máximo em si não prejudicará a Rússia, mas abrirá caminho para a destruição da economia global.

O movimento da União Europeia para limitar os preços do gás também não levará a nada de bom. Se a decisão afetar os contratos da Gazprom, será preciso pensar se vale a pena implementá-los.

As explosões do Nord Stream

As explosões que atingiram os gasodutos Nord Stream foram atos de terrorismo de estado, pois nenhum indivíduo poderia ter feito isso. Aqueles que estão interessados em continuar o trânsito de gás russo via Ucrânia estão por trás do ataque terrorista.

Planos para o Réveillon

O chefe de Estado vai tentar comemorar o Ano Novo com seus familiares.

