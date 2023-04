Putin viaja a regiões ocupadas na Ucrânia e se reúne com comandantes militares (vídeo)

Apoie o 247

Sputnik - O presidente russo, Vladimir Putin, visitou as sedes dos Comandos dos agrupamentos de tropas Vostok (Oriente) na República Popular de Lugansk (RPL) e Dnepr, disse o Kremlin em comunicado.

"Vladimir Putin ouviu relatos do comandante das Tropas Aerotransportadas, coronel-general Mikhail Teplinsky, do comandante do agrupamento de tropas Dnepr, coronel-general Oleg Makarevich e de outros comandantes militares no quartel-general do agrupamento de tropas Dnepr na região de Kherson", esclareceu o Kremlin.

As visitas de Putin às tropas do agrupamento Dnepr na região de Kherson e ao pessoal do agrupamento de tropas Vostok (Oriente) não foram preparadas com antecedência, disse o serviço de imprensa do Kremlin.

Esta foi a primeira visita do presidente russo, Vladimir Putin, à RPL e à região de Kherson, territórios que se juntaram à Rússia após os referendos em setembro de 2022.

No início do dia, Vladimir Putin visitou os militares do agrupamento de tropas Dnepr na região de Kherson.

Na reunião, o presidente pediu aos comandantes militares que expressassem a sua opinião sobre a situação nas regiões de Kherson e Zaporozhie e trocassem informações.

"É importante para mim ouvir a sua opinião sobre como a situação está se desenvolvendo, ouvi-los, trocar informações", disse Putin.

Em ambos os quartéis-generais, Putin parabenizou os militares pelo feriado da Páscoa e ofereceu cópias de ícones. Oferecendo um dos ícones, o presidente observou que anteriormente o ícone pertenceu a "um dos ministros da Defesa mais bem sucedidos do Império Russo"

A Rússia prossegue desde 24 de fevereiro do ano passado uma operação militar especial russa na Ucrânia. A província de Kherson separou-se da Ucrânia e integrou a Rússia no final de setembro passado, após um referendo em que o "sim" ganhou por esmagadora maioria.

