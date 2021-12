Putin volta a exigir que EUA e Otan respeitem segurança da Rússia

Apoie o 247

247 - O presidente russo, Vladimir Putin, enfatizou a necessidade de manter negociações com os Estados Unidos e a Otan sobre garantias de segurança para Moscou, observando que esta medida está em total conformidade com o princípio da segurança indivisível do país. A declaração foi feita durante conversação com o líder finlandês Sauli Niinisto nesta terça-feira (14).

“Vladimir Putin voltou a sublinhar a necessidade de iniciar negociações com os Estados Unidos e a Otan, sem demora, para a elaboração de garantias jurídicas internacionais de segurança para o nosso país que excluam a expansão da aliança para o leste e a implantação de sistemas de armas que colocam a Rússia em perigo no território da Ucrânia e de outros países vizinhos", diz o comunicado oficial divulgado pela Tass.

Como a assessoria de imprensa do Kremlin apontou, o líder russo "enfatizou que essa medida obedece totalmente ao princípio de segurança indivisível consagrado na Ata Final de Helsinque de 1975 e na Carta de Istambul de 1999".

Neste contexto, o líder russo expressou seu apoio à iniciativa de Niinisto de organizar uma cúpula em 2025 por ocasião do 50º aniversário da Conferência de Helsinque sobre Segurança e Cooperação na Europa.

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu anteriormente à Otan que iniciasse conversações substantivas a fim de dar à Rússia "garantias de segurança confiáveis ​​e de longo prazo". Conforme especificou o presidente, a Rússia precisa de garantias juridicamente vinculativas porque os países ocidentais não honraram seus compromissos verbais.

