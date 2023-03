Qual é a droga que mais mata nos EUA e que foi apreendida com traficantes pela primeira vez no Brasil

Droga é 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina edit

Apoie o 247

ICL

247 - A droga que mais mata nos Estados Unidos foi apreendida com traficantes pela primeira vez no Brasil: o fentanil, um anestésico 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina.

De acordo com o G1, a apreensão foi feita pela Polícia Civil do Espírito Santo e chamou a atenção das autoridades americanas.

Reportagem do Fantástico destacou o poder devastador da droga: Pessoas vagando sem rumo nas ruas e diversos episódios de overdose nas calçadas dos EUA.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.