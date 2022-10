Qualidade de vida dos chineses melhora notavelmente nos últimos dez anos

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Segundo o relatório divulgado nesta terça-feira (11) pela Administração Estatal de Estatísticas da China, desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, convocado em 2012, a renda dos cidadãos vem aumentando, a estrutura das receitas foi aperfeiçoada continuamente, o nível de consumo não parou de crescer e a qualidade de vida melhorou notavelmente.

Os dados revelam que, em 2021, a renda disponível per capita dos chineses atingiu 35.128 yuans, 18.618 yuans mais do que a de 2012, e sua taxa de crescimento entre 2013 e 2021 é 0,5 ponto percentual a mais do que a do PIB per capita.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.