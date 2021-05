Quando ex-generais franceses pedem um golpe para evitar a "guerra civil" com apoio da extrema direita

247 - O espectro da "guerra civil" paira sobre a França? É previsível um golpe militar? Essas questões, à primeira vista surrealistas, no entanto prevalecem no debate na França após a publicação, no dia 21 de abril, de uma coluna no semanário de extrema direita "Valeurs Actuelles", assinada por "cerca de vinte generais, cem oficiais superiores e mais de um milhares de outros soldados ” e dirigida ao presidente Emmanuel Macron.

“Se nada for feito, a frouxidão continuará a se espalhar inexoravelmente na sociedade, acabando por causar uma explosão e a intervenção de nossos companheiros ativos”

Militares aposentados

Esses militares aposentados denunciam a "desintegração" que atinge a França e "que, através de um certo antirracismo, se manifesta com um único objetivo: criar em nossa nação um mal-estar, até um ódio entre as comunidades [...] Desintegração que , com o islamismo e as hordas suburbanas (banlieues), leva ao desprendimento de múltiplas parcelas da Nação para transformá-las em territórios sujeitos a dogmas contrários à nossa Constituição ”.

“Hoje, alguns falam em racialismo, indigenismo e teorias da descolonização, mas por meio desses termos, esses partidários fanáticos e espalhadores de ódio querem a guerra racial”, escrevem esses oficiais de alta patente aposentados, que chamam “aqueles que estão à frente do nosso país” para “encontrar a coragem de erradicar esses perigos”.

“Chega de procrastinação, a hora é séria, o trabalho é colossal; não perca tempo e saiba que estamos prontos para apoiar políticas que levem em consideração a salvaguarda da nação ”, apontam os signatários.

Mélenchon: "declaração surpreendente"

O tom também é ameaçador: “Por outro lado, se nada for feito, a frouxidão continuará a se espalhar inexoravelmente na sociedade, causando em última instância uma explosão social e a intervenção de nossos companheiros ativos em uma missão perigosa de proteção dos nossos valores civilizacionais pela salvaguarda dos nossos compatriotas no território nacional. "

A título de recordação, na semana anterior a este “apelo”, o "Valeurs Actuelles" publicou uma coluna do ex-ministro Philippe de Villiers, intitulada “Apelo à insurreição”. Seu irmão, Pierre de Villiers, ex-chefe do Estado Maior das Forças Armadas, é citado por alguns como um possível candidato à presidência em 2022. Pierre de Villiers já havia mencionado em dezembro de 2020 seu "medo" de uma "guerra civil" na França.

O líder do La France Insoumise (LFI, esquerda radical), Jean-Luc Mélenchon, referindo-se ao manifesto, chamou-o de “uma declaração impressionante dos militares”, informa o Middle East Eye.

