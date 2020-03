Quarentena na China e na Itália diminui emissão de gases nesses países a níveis históricos

Estudo de imagens por satélite mostra que mudança no cotidiano dos dois países criou um efeito que, se continuado a longo prazo, poderia ajudar a reverter os efeitos da crise climática do planeta edit

Da revista Fórum – O coronavírus, quem diria, parece estar ensinando a humanidade que existe sim uma saída para outro problema importantíssimo no planeta, que é a crise climática, responsável por aumentar a frequência de desastres naturais, elevar a temperatura no planeta e colocar em risco inclusive a viabilidade da vida humana, caso esses efeitos continuem.

Estudos realizados pelo CREA (Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo), com base em Estados Unidos, a partir de imagens de satélite produzidas pela NASA (Agência Espacial dos Estados Unidos) e pela ESA (Agência Espacial Europeia) mostram que a quarentena decretada na província de Hubei, epicentro do surto do coronavírus na China, em na Lombardia, principal foco da epidemia na Itália, causaram uma redução drástica na poluição ambiental em ambos os países.

A análise compara as imagens tomadas em meados de janeiro e as desta semana, e a diferença é bem evidente. A diminuição da atividade industrial e da circulação de meios de transporte produziu uma queda nas emissões de gases poluentes que, segundo os especialistas, poderia ter efeitos muito positivos para o combate da crise climática do planeta, no caso de esta ser mantida a longo prazo.

Leia a íntegra na Fórum