RT - Quase 200 pessoas solicitaram assistência médica depois de sofrerem ferimentos em um ataque contra a cidade ucraniana de Novaya Kakhovka, afirmou o chefe da administração local, Vladimir Leontyev.



Ele acrescentou que as autoridades locais não contaram “pequenos arranhões”, referindo-se a feridas leves que foram tratadas no local. Pelo menos sete pessoas morreram no ataque, realizado por Kiev, informou a mídia.



“Hoje, 187 pessoas feridas [na greve] procuraram [assistência médica]”, disse Leontyev à TASS, acrescentando que as autoridades conseguiram fornecer a ajuda necessária a apenas 90 delas.



Nuvens de fumaça ainda estavam subindo na terça-feira sobre a área atingida pelo ataque de mísseis ucranianos, disse um chefe da administração local na região de Kherson à TASS, acrescentando que a área ainda está sendo abalada por explosões. O ataque atingiu um conjunto de armazéns na cidade de Novaya Kakhovka, disseram as autoridades locais.

As instalações de armazenamento abrigavam, entre outras coisas, salitre – uma substância semelhante a que causou uma enorme explosão em Beirute em 2020, que destruiu grande parte da cidade e matou centenas. Em Novaya Kakhovka, além dos mortos, a explosão danificou um hospital e uma igreja locais e deixou mais de 270 pessoas desabrigadas, segundo Leontyev.



As autoridades ucranianas informaram que um depósito de munição russo explodiu na cidade após ser alvo das forças de Kiev.



Equipes de emergência locais e militares ainda estão limpando os escombros e desminando a área, disse Leontyev, acrescentando que o número de vítimas pode aumentar. Muitas pessoas permanecem presas sob os escombros, disse ele à TASS. Segundo a mídia russa, o ataque ucraniano também destruiu um armazém onde estavam armazenadas 35 toneladas de ajuda humanitária, incluindo alimentos para os habitantes da cidade.



De acordo com as autoridades locais, centenas de casas, vários jardins de infância, duas escolas e dois mercados foram danificados no ataque. Pelo menos dois blocos de apartamentos terão que ser demolidos, disse a administração da cidade, acrescentando que muitas casas particulares foram “totalmente destruídas”. Uma fábrica local que produzia equipamentos para usinas hidrelétricas também foi “destruída”, disse Leontyev.

O chefe da administração local classificou o ataque como um “ato terrorista contra a população civil”, acrescentando que é um “crime que entrará nos livros de história”.



Os sistemas de foguetes de lançamento múltiplo HIMARS, fabricados nos EUA, foram usados ​​no ataque ucraniano, afirmaram as autoridades locais.



De acordo com o Pentágono, os EUA forneceram a Kiev oito sistemas HIMARS desde o início do conflito em fevereiro. Na semana passada, no entanto, as autoridades russas alegaram que destruíram dois desses sistemas de foguetes na República Popular de Donetsk (DPR).



Apenas um dia antes do ataque a Novaya Kakhovka, as autoridades da RPD acusaram as forças ucranianas de usar os sistemas fabricados nos EUA em um ataque que matou três civis envolvidos em uma missão humanitária.



Novaya Kakhovka, um centro regional, ficou sob controle russo em 24 de fevereiro, o primeiro dia da operação militar da Rússia na Ucrânia. Anteriormente, não havia nenhuma informação em fontes abertas de que havia armazéns contendo salitre na cidade.

