'Quase um quarto' da humanidade pode passar fome, diz líder europeu

Apoie o 247

ICL

Do RT - Quase um quarto da população mundial pode ficar sem comida se a guerra na Ucrânia continuar por muito mais tempo, disse o presidente sérvio Aleksandar Vucic durante um discurso na 89ª Feira Internacional de Agricultura em Novi Sad no sábado.

“ Se algo não mudar no conflito na Europa Oriental, quase um quarto do mundo precisará de quantidades básicas de alimentos, o que criará novos problemas ”, disse Vucic em um discurso de abertura do evento de uma semana na Sérvia. cidade, que reúne expositores de 21 países.

No entanto, no início de maio, ele afirmou que a Sérvia seria poupada da escassez de alimentos que ele previu que atingiria grande parte da população do planeta no próximo inverno, que ele disse ser “ o mais difícil em 70 anos ”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vucic elogiou a estreita relação da Sérvia com a Hungria, explicando que a nação se tornou seu segundo maior parceiro comercial dentro da UE. O presidente húngaro, Viktor Orban, também presente no discurso de abertura, concordou, acrescentando que ambas as nações têm setores agrícolas fortes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora reconhecendo a “ inflação galopante, preços crescentes, fome e conflito na Ucrânia ”, Orban saudou a “ boa notícia… que, com base nas conversas com Vucic, posso dizer que a Hungria pode contar com a Sérvia, a Sérvia com a Hungria ”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Teremos um inverno difícil, mas a Sérvia e a Hungria têm importantes reservas alimentares, os nossos dois países estão seguros quando se trata de gás natural ”, continuou o líder húngaro, criticando as “ medidas economicamente inaceitáveis ​​adotadas em Bruxelas ” contra a Rússia.

Orban descreveu repetidamente as sanções da UE impostas à Rússia como mais prejudiciais para a Hungria e outras nações europeias do que para Moscou. Ele observou que, como a Sérvia, “ a Hungria não impôs sanções contra a Rússia que são iguais à bomba nuclear ”. Até agora, Budapeste frustrou os esforços da UE para impor um embargo total às importações russas de petróleo e gás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE