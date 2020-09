Quatro militares da Venezuela morrem em operação antiterror na fronteira com a Colômbia

Uma operação no estado de Apure, na Venezuela, fronteira com a Colômbia, deixou quatro soldados mortos e resultou em cinco "terroristas" presos, informou o Ministério da Defesa da Venezuela edit

247 - Quatro mortos e cinco terroristas presos. Esse é o resultado de uma operação militar antiterrorista realizada pelo governo da Venezuela "Como resultado da operação, cinco terroristas foram presos, dos quais foram apreendidos: cinco fuzis, três pistolas automáticas, cartuchos abundantes de diferentes calibres, uniformes camuflados, equipamento audiovisual e telefônico, além de diversos suprimentos militares", afirmou a ministério venezuelano.

A reportagem do portal Uol destaca que “a "neutralização de três campos" onde operavam grupos dedicados a sequestros, extorsões, tráfico de drogas e outros crimes foi realizada "com base em informações de inteligência", afirma o texto, sem dar maiores detalhes.”

A matéria ainda informa que “segundo o ministério, "esses grupos fora da lei vêm do território colombiano, onde se movem com absoluta impunidade" e com o consentimento 'do governo e das forças militares daquele país, em conspiração permanente contra a Venezuela".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.