Queda de avião humanitário queniano deixa seis mortos na Somália

247 - Pelo menos seis pessoas morreram na queda de um avião queniano, nesta segunda-feira (4), na Somália, onde a aeronave fazia uma missão humanitária, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Quênia, que considerou as circunstâncias do acidente "pouco claras" e pediu uma "investigação imediata". A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O avião de carga particular do Quênia —um Embraer 120, fabricado no Brasil— estava carregando material como parte da luta contra a pandemia do coronavírus, quando caiu na segunda-feira à tarde, no distrito de Bardale, no sul da Somália, informou o Ministério.

