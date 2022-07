Queda de Boris Johnson pode representar o fim do Brexit

Para o Brexit, a saída do primeiro-ministro do cargo é o começo do fim edit

Por Peter Larsen, na Reuters – O Brexit ajudou a impulsionar Boris Johnson ao cargo mais alto do Reino Unido. Seus três anos turbulentos como primeiro-ministro revelaram os custos dessa decisão. Sua saída não poupará a Grã-Bretanha dos danos econômicos e diplomáticos duradouros causados ​​pela saída da União Europeia. Mas a ideia do Brexit como uma força para reordenar a sociedade britânica expirou com o discurso de renúncia de Johnson na quinta-feira.

Alguns dos ex-discípulos do primeiro-ministro sentiram a mudança no clima político. Deixando o cargo de chanceler na terça-feira, Rishi Sunak escreveu que “nosso povo precisa saber que se algo é bom demais para ser verdade, então não é verdade”. Essa é uma declaração impressionante de um político que passou grande parte dos últimos seis anos exaltando as oportunidades para a Grã-Bretanha de se divorciar de seu maior parceiro comercial, enquanto minimizava os custos de fazê-lo.

De fato, o movimento do Brexit foi baseado em dizer às pessoas coisas que, mesmo na época, eram boas demais para ser verdade. A campanha do referendo de 2016 lançou slogans simplistas sobre dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, ao mesmo tempo em que descartava as preocupações como “medo do projeto”. Após a votação, os defensores pressionaram pela separação mais dura possível enquanto atacavam aqueles que suspeitavam frustrar sua agenda: não apenas políticos rivais, mas funcionários públicos, diplomatas, juízes, executivos de empresas, financistas, acadêmicos e jornalistas. E à medida que os custos do divórcio do Brexit se tornaram mais difíceis de ignorar, seus apoiadores culparam outros fatores, como a pandemia de Covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Para ser claro, o Brexit não é a razão pela qual Johnson foi forçado a renunciar apenas dois anos e meio após uma retumbante vitória eleitoral. A culpa recai diretamente sobre o ex-prefeito de Londres e sua abordagem caótica ao governo. Ele presidiu festas de escritório que quebraram as regras de bloqueio do Covid-19 que seu governo havia projetado e promoveu um aliado que ele sabia que havia enfrentado alegações de má conduta sexual. Os escândalos desvalorizaram o que já foi seu maior patrimônio político: sua popularidade junto aos eleitores.

No entanto, o Brexit aumentou a sensação de mal-estar. Os atritos comerciais deixaram a Grã-Bretanha com inflação mais alta e crescimento econômico mais lento do que muitos outros países desenvolvidos; o Office for Budget Responsibility do Reino Unido espera que eles reduzam as exportações e importações do Reino Unido em 15% no longo prazo. O governo está legislando para anular partes de seu acordo comercial com a UE apenas 18 meses depois que Johnson o assinou. Enquanto isso, os ministros buscaram “oportunidades” cada vez mais rebuscadas do Brexit, desde trazer de volta as medidas imperiais até transformar Londres em um centro global de ativos criptográficos.

Aqueles que esperam substituir Johnson agora competirão para se distanciar desse legado. A carta de demissão de Sunak oferece dicas sobre os valores que ele e seus rivais adotarão: seriedade, competência, honestidade. Embora alguns verdadeiros crentes possam fazer campanha para continuar a visão de Johnson, é difícil ver muitos dos pretensos primeiros-ministros se gabando de que ajudaram a “concluir o Brexit”.

Em vez disso, o próximo líder terá que lidar com as questões difíceis que Johnson fez o possível para evitar: como resolver o impasse sobre a Irlanda do Norte, divergir ainda mais das regulamentações da UE, cortar impostos ou aumentar os gastos. No processo, a coalizão eleitoral que Johnson reuniu em 2019 pode se romper.

Isso não quer dizer que um futuro governo britânico tentará reverter o Brexit. Até mesmo o Partido Trabalhista de oposição descartou a possibilidade de voltar à UE. A Grã-Bretanha ainda terá que conviver com as consequências econômicas de sua saída, que até o final de 2021 havia reduzido a produção econômica em 5% e o investimento em 14%, segundo John Springford, do Centro para Reforma Europeia. Um cenário mais plausível é que o Brexit se torne um fato desagradável da vida que precisa ser gerenciado, como a poluição do ar ou o comércio ilegal de drogas.

Como ideia política, no entanto, o Brexit agora está esgotado. A intervenção de Johnson no referendo foi crucial para balançar o apoio público para deixar a UE. Seu caótico mandato como primeiro-ministro desacreditou esse movimento como uma força coerente para mudar a Grã-Bretanha. Para o Brexit, a saída do primeiro-ministro do cargo é o começo do fim.

