Queda global das ações dos bancos se aprofunda com o colapso do SVB e os temores da crise

Reuters - As ondas de choque do colapso do Banco do Vale do Silício atingiram ainda mais as ações de bancos globais nesta terça-feira (14), já que as garantias do presidente Joe Biden e de outras autoridades tiveram pouco efeito para acalmar os mercados e levaram a uma reavaliação das perspectivas das taxas de juros.

Os esforços de Biden para tranquilizar os mercados e depositantes ocorreram depois que as medidas emergenciais dos EUA para fortalecer os bancos, dando-lhes acesso a financiamento adicional, não conseguiram dissipar as preocupações dos investidores sobre o potencial contágio para outros credores em todo o mundo.

As ações de bancos na Ásia estenderam as quedas na terça-feira, com as empresas japonesas particularmente atingidas e a ansiedade sobre o risco sistêmico levando o mercado mais para baixo.

"As corridas aos bancos começaram (e) os mercados interbancários ficaram estressados", disse Damien Boey, estrategista-chefe de ações do banco de investimentos Barrenjoey, com sede em Sydney. "Indiscutivelmente, as medidas de liquidez deveriam ter parado essas dinâmicas, mas a Main Street está observando as notícias e as filas - não o encanamento financeiro".

Uma corrida furiosa para reavaliar as expectativas das taxas de juros também provocou ondas nos mercados, já que os investidores apostam que o Federal Reserve relutará em aumentar na próxima semana.

Os traders atualmente veem uma chance de 50% de nenhum aumento de taxa nessa reunião, com cortes de taxa precificados para o segundo semestre do ano. No início da semana passada, um aumento de 25 pontos-base foi totalmente precificado, com 70% de chance de 50 pontos-base.

Analistas dizem que a incerteza continua a perseguir o setor, com os investidores ainda extremamente preocupados com a saúde dos bancos globais menores, a perspectiva de regulamentação mais rígida e a preferência por proteger os depositantes em detrimento dos acionistas caso outros bancos quebrem.

Os principais bancos dos EUA perderam cerca de US$ 90 bilhões em valor de mercado de ações na segunda-feira, elevando sua perda nos últimos três pregões para quase US$ 190 bilhões.

Os bancos regionais dos EUA foram os mais atingidos. As ações do First Republic Bank (FRC.N) caíram mais de 60%, uma vez que as notícias de novos financiamentos falharam em tranquilizar os investidores e a agência de classificação Moody's revisou para um rebaixamento.

O índice bancário europeu STOXX (.SX7P) fechou em queda de 5,7%. O Commerzbank da Alemanha (CBKG.DE) caiu 12,7% e o Credit Suisse (CSGN.S) caiu 9,6%, para uma baixa recorde.

Biden disse que as ações de seu governo significam que "os americanos podem ter confiança de que o sistema bancário é seguro", ao mesmo tempo em que promete uma regulamentação mais rígida após a maior falência de um banco dos EUA desde a crise financeira de 2008.

"Seus depósitos estarão lá quando você precisar deles", disse ele.

Os clientes do SVB tiveram acesso a todos os seus depósitos na segunda-feira e os reguladores criaram uma nova facilidade para dar aos bancos acesso a fundos de emergência. O Fed tornou mais fácil para os bancos tomar empréstimos em emergências.

Em carta aos clientes, o novo CEO do SVB, Tim Mayopoulos, disse que o banco estava aberto e conduzindo negócios normalmente nos Estados Unidos e que espera retomar as transações internacionais nos próximos dias.

"Reconheço que os últimos dias foram extremamente desafiadores para nossos clientes e funcionários, e somos gratos pelo apoio da incrível comunidade que servimos", disse Mayopoulos, ex-CEO da empresa federal de financiamento hipotecário Fannie Mae, que foi nomeado pelo FDIC para administrar o SVB.

Os reguladores bancários dos EUA tentaram tranquilizar os clientes nervosos na segunda-feira que fizeram fila do lado de fora da sede do SVB em Santa Clara, Califórnia, oferecendo café e rosquinhas.

"Sinta-se à vontade para negociar normalmente. Só pedimos um pouco de tempo por causa do volume", disse o funcionário do FDIC, Luis Mayorga, aos clientes que esperavam.

Os reguladores também agiram rapidamente para fechar o Signature Bank SBNY.O de Nova York, que estava sob pressão nos últimos dias.

"Uma investigação séria precisa ser realizada sobre por que os reguladores não perceberam sinais de alerta... e o que precisa ser revisado", disse Mark Sobel, ex-funcionário sênior do Tesouro e presidente dos EUA do Official Monetary and Financial Institutions Forum, um think tank.

O regulador bancário do Canadá tomou medidas para iniciar verificações diárias com os bancos que permitirão monitorar sua liquidez, informou o The Globe and Mail na segunda-feira.

