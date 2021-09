Queima filme: Boris Johnson “esconde” encontro com Bolsonaro de suas redes sociais

Primeiro-ministro do Reino Unido divulgou fotos com Biden, Kamala Harris e com o premiê dos Países Baixos, mas preferiu não divulgar reunião com o presidente "não vacinado" edit

Fórum - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, “escondeu” o encontro que teve com Jair Bolsonaro de suas redes sociais.

O presidente brasileiro e o premiê britânico tiveram reunião, no âmbito da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York (EUA), na última segunda-feira (20). Na ocasião, Johnson constrangeu Bolsonaro ao recomendar ao mandatário que ele tomasse vacina contra a Covid. O chefe do Executivo do Brasil é o único entre os chefes de Estado do G-20 que não se imunizou contra a doença do coronavírus.

Johnson não postou fotos do encontro com Bolsonaro em nenhum de seus perfis nas redes (Instagram, Twitter e Facebook). Por outro lado, fez questão de divulgar imagens de encontros que teve com o presidente dos EUA, Joe Biden, com a vice-presidenta do país, Kamala Harris, com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, e com o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison.

