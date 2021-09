Queiroga ficará de quarentena em hotel luxuoso em Nova York com dinheiro público, denunciam internautas

Apoie o 247

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para covid-19 depois de mostrar o dedo do meio aos brasileiros, numa atitude inédita de desrespeito , terá que passar 14 dias em quarentena na cidade de Nova York, uma das mais caras do mundo, com as despesas pagas pelo erário público. Internautas subiram na manhã desta quarta-feira (22) a #MinistériodaSaúde para denunciar que Queiroga pegou Covid pois ignorou máscara e que ainda por cima ficará de quarentena em hotel luxuoso em Nova York, com o dinheiro público.

A comitiva brasileira se hospedou no Intercontinental Barclay, onde o quarto mais barato disponível amanhã sai por R$ 6 mil e o mais caro custa R$ 10 mil a diária.

Veja a repercussão:

Parabéns ao prefeito de NY que fez a comitiva brasileira comer na calçada. Com até ministro da saúde testando positivo, comprovadamente protegeu quem comia dentro de estabelecimentos da COVID.



Detalhe: a quarentena do Ministro da Saúde será em um hotel 5 estrelas em Nova York, custará 40 mil reais e quem vai pagar será você! — jef (@jeferson) September 22, 2021

Muita gente postando que o ministro da Saúde seguiu sempre todos os protocolos e tal. Não é verdade. Há algum tempo Queiroga “flexibilizou” o uso de máscara. A prova, no Planalto, abaixo: pic.twitter.com/gNKGgsZQOb — Daniela Lima (@DanielaLima_) September 22, 2021

Não é só o Ministro da Saúde que deve fazer quarentena em NY. Todos que tiveram contato com ele precisam de isolamento e testes. Quem vai pagar essa conta? — Humberto Costa (@senadorhumberto) September 22, 2021

Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, só usava máscara em público ou para ser fotografado. Bolsonaro detestava vê-lo de máscara. Detesta ver qualquer pessoa de máscara. — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) September 22, 2021

ministro da saúde marcelo queiroga ficará mais 14 dias nos EUA, com diárias pagas pelo contribuinte, enquanto o brasil precisa muito de um ministro da saúde. o que veio fazer aqui em nova york ainda é uma pergunta a ser respondida — felipe santana (@felipesantana) September 22, 2021