Opinião dos EUA e do Japão sobre a região expressa mentalidade da Guerra Fria edit

Rádio Internacional da China - Os ministros das Relações Exteriores e da Defesa dos EUA e do Japão realizaram uma reunião on-line "2+2" no dia 7 e emitiram uma declaração conjunta, mais uma vez provocando questões relacionadas à China e produzindo o rumor da "ameaça chinesa". No dia anterior, o Japão e a Austrália também criticaram, infundadamente, os assuntos internos da China durante suas negociações e assinaram um acordo para elevar a cooperação de defesa.

No início do novo ano, quando as pessoas na região Ásia-Pacífico anseiam por paz e estabilidade, essas duas reuniões, repletas da mentalidade da Guerra Fria, lançaram uma sombra sobre a paz e a estabilidade regionais. Os Estados Unidos reuniram o Japão, a Austrália e outros aliados para espalhar mentiras, exibir força e interferir nos assuntos internos de outros países. O que eles estão fazendo é uma ameaça real de desencadear a "instabilidade" na região Ásia-Pacífico.

O acordo entre o Japão e a Austrália permite que os dois países acomodem as forças de defesa um do outro para estacionar e treinar em seu próprio território. Esta ação do Japão e da Austrália não só visa aumentar seu poder de defesa e influência internacional, mas também não pode ser separado da instigação dos Estados Unidos. Pode-se dizer que é um passo importante para os Estados Unidos promoverem a integração da aliança militar Ásia-Pacífico. Isso, sem dúvida, exacerbará as tensões regionais e provocará conflitos entre os países da região.

Quanto à reunião "2+2" entre os Estados Unidos e o Japão, os dois lados enfatizaram a importância da aliança Japão-EUA e anunciaram a assinatura de um novo acordo de defesa para lidar com a chamada "ameaça da China". Este é apenas um pretexto usual para aumentar seu poderio militar.

Como a região mais dinâmica e potencial do mundo, o desenvolvimento pacífico da Ásia-Pacífico é a aspiração comum dos povos da região. Com a implementação da Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP), a tendência de solidariedade e cooperação na região Ásia-Pacífico tornou-se mais imparável, e a adesão ao "verdadeiro multilateralismo" tornou-se mais popular. As ações de "pequeno círculo" tomadas pelos EUA, Japão e Austrália direcionadas a outros países estão destinadas ao fracasso.

