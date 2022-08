Quem é herdeira do império Basf que abriu mão de 90% de sua fortuna por que não quer ser 'tão rica'

Apoie o 247

247 - Marlene Engelhorn é uma jovem de 29 anos, estudante de língua e literatura alemã, herdeira do império Basf, gigante alemã do setor químico. Ela chamou atenção da mídia internacional nos últimos dias ao anunciar que abriria mão de 90% de sua herança. As informações são do Extra.

Marlene justificou sua decisão afirmando que não quer ser "tão rica". Acrescenta ainda que não saberia o que fazer com tanto dinheiro e que dinheiro demais só leva a tensões, problemas e mal-entendidos.

No ano passado, a empresa teve faturamento de € 78 bilhões. A avó de Marlene ocupa a posição número 687 no ranking de pessoas mais ricas do mundo, segundo a revista Forbes. Sua fortuna foi acumulada ao longo de mais de 150 anos.

