Quem é Tal Hanan, o "Jorge", que comanda um grupo de hackers que manipula eleições

247 - O jornal britânico The Guardian revelou nesta semana a existência de um grupo de hackers israelenses denominado "Team Jorge", que atua há duas décadas na manipulação de eleições em todo o mundo por meio de sabotagem e desinformação automatizada nas mídias sociais.

A organização é comandada por Tal Hanan, um ex-agente das forças especiais israelenses de 50 anos, que atua sob o pseudônimo “Jorge”. Neste sábado (18), o jornal O Globo detalha quem é Hanan: "em seu perfil profissional do Linkedin, Hanan afirma atuar com Inteligência Financeira e Segurança Patrimonial e diz ser CEO da empresa Demoman International, que oferece serviços de segurança e inteligência, por mais de duas décadas. A empresa tem escritórios em países como Israel, EUA, Suíça, Espanha, México, Colômbia e Ucrânia, dentre outros".

Hanan integrou as Forças de Defesa de Israel (IDF) entre 1990 a 1996, como oficial de descarte de material explosivos. Seu perfil na rede social informa ainda que ele estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém de 1997 a 2000, onde se formou em Relações Internacionais. "Sou um estudante da vida. Todo dia aprendo pelo menos uma coisa, ou tento fazer isso", se define.

As descobertas sobre a atuação do "Team Jorge" foram feitas por um grupo de jornalistas disfarçados de potenciais contratantes dos serviços dos hackers. Hanan foi gravado durante as reuniões com os jornalistas.

