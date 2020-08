Rafael Correa repete fórmula Kirchner e será vice em chapa presidencial no Equador

Ex-presidente do Equador Rafael Correa será candidato a vice-presidente nas próximas eleições do Equador, na chapa encabeçada pelo ex-ministro da Cultura Andrés Arauz edit

247 - O ex-presidente do Equador Rafael Correa anunciou, durante transmissão nas redes sociais, que será candidato a vice-presidente nas próximas eleições do Equador, na chapa encabeçada pelo ex-ministro da Cultura Andrés Arauz, ex-coordenador do Conhecimento e Talento Humano do governo de Correa.

"Aceito com alegria esta nova responsabilidade, que não busquei nem mesmo desejei", disse Correa após se apresentar como candidato pela frente União pela Esperança (UNES). Decisão foi anunciada após o partido Força Compromisso Social, Liderado por Correa, ser impedido de participar das próximas eleições.

