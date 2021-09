Ramos diz para Queiroga botar "o pau na mesa" em encontro com Boris Johnson sobre restrição a brasileiros no Reino Unido

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, orientou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a cobrar do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, uma flexibilização para a entrada de brasileiros na região. O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira (20).

"Põe o pau na mesa. Libera lá pros brasileiros, pô", disse Ramos a Queiroga em frente a jornalistas do Estado de S. Paulo no lobby do hotel em Nova York, nos Estados Unidos, sem perceber que eles estavam lá. A comitiva de Jair Bolsonaro está no país para participar da 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que ocorrerá nesta terça-feira (21).

O Reino Unido fez nos últimos dias alterações nas regras para a entrada de viajantes, mas manteve o Brasil na lista vermelha. Os brasileiros que chegam à região, portanto, mesmo vacinados, precisam fazer quarentena de 10 dias.

PUBLICIDADE

Nos últimos dias, o Reino Unido alterou as regras de autorização de entrada de viajantes e flexibilizou a chegada de passageiros internacionais. O Brasil, no entanto, continua na lista vermelha, na qual, independentemente do comprovante de vacinação, é necessário fazer quarentena de 10 dias na chegada à Inglaterra.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE