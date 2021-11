Raúl Castro e Díaz-Canel participam de abertura de exercício militar defensivo em Cuba

Apoie o 247

247 - O General do Exército Raúl Castro e o presidente cubano Miguel Díaz-Canel iniciaram nesta quinta-feira (18) no país o Exercício Estratégico Moncada 2021, que promove ações de defesa do território contra qualquer ameaça

Estiveram presentes na abertura da iniciativa o presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular, Esteban Lazo, o Primeiro-Ministro Manuel Marrero, bem como outros dirigentes e militares.

O exercício, que dura dois dias, tem como objetivo estudar ações para prevenir e enfrentar situações de risco e ataques à segurança do país, em um cenário de Guerra Não Convencional imposta pelo Governo dos Estados Unidos contra Cuba.

Segundo o jornal local Granma, no âmbito da iniciativa decorrem ações que contribuem para a preparação e coesão das forças participantes, de caráter preventivo, popular e territorial.

A realização do treinamento estratégico está de acordo com as datas programadas e considerando a melhoria da situação epidemiológica no país, para o controle da pandemia de Covid-19.

O Dia da Defesa Nacional está agendado para este sábado, com atividades destinadas a treinar as forças populares, as zonas de defesa, as unidades das Forças Armadas Revolucionárias e do Ministério do Interior, no interesse de cumprir as missões concebidas. Guerra de todo o povo, infoma a Prensa Latina.

