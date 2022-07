RDC e Ruanda concordam em reduzir tensões

Apoie o 247

Xinhua - O presidente Felix Tshisekedi da República Democrática do Congo (RDC) e seu homólogo ruandês, Paul Kagame, concordaram na quarta-feira em um processo de desescalada após o ressurgimento de um grupo rebelde ter alimentado as tensões entre os dois países.



O consenso foi alcançado após uma reunião que reuniu os dois líderes e o Presidente angolano, João Lourenço, como mediador na capital de Angola, Luanda, que foi convocada a pedido da União Africana.



A reunião teve como objetivo ajudar a restaurar a confiança entre Kinshasa e Kigali, de acordo com um comunicado divulgado pela presidência da RDC.



Desde o final de março, o Movimento 23 de Março (M23) está na ofensiva na província de Kivu do Norte, no leste da RDC, causando o deslocamento de milhares de civis.



As autoridades da RDC acusaram Ruanda de apoiar secretamente os rebeldes para desestabilizar a parte leste do país, enquanto Ruanda negou a alegação.



Em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, os líderes confirmaram que a Comissão Permanente Conjunta Ruanda-RDC, que não se reunia há vários anos, será revivida, como parte do processo de desescalada que eles concordaram.



A comissão vai reunir-se na próxima terça-feira em Luanda sobre questões como a normalização das relações diplomáticas RDC-Ruanda, a cessação imediata das hostilidades e a retirada incondicional dos rebeldes M23 da RDC, refere o comunicado da presidência da RDC.

