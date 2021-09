Realiza-se nesta quinta-feira, com sede na Índia, a 13ª cúpula do Brics

Apoie o 247

Sputnik - A 13ª cúpula do Brics realiza-se nesta quinta-feira (9) em formato virtual na capital da Índia, Nova Deli. É a terceira vez que a capital indiana acolhe o grupo.

Os líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vão discutir uma ampla variedade de assuntos, como reformas do sistema multilateral, contraterrorismo, as metas de desenvolvimento sustentável, ferramentas digitais e tecnológicas e a promoção do intercâmbio de pessoas.

Em 2021, a organização celebra 15 anos de sua formação. A cúpula tem por tema central: "Brics 15: Cooperação Inter-Brics para Continuidade, Consolidação e Consenso".

A agenda da cúpula também vai incluir discussões sobre o impacto da pandemia, entre outros assuntos regionais e globais.

Nesta quinta, o presidente da China, Xi Jinping, vai participar do evento via teleconferência, por convite do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O presidente Vladimir Putin também deve participar da cúpula. Com mais de 40% da população mundial, os cinco países do Brics representam 24% do PIB global e 16% do comércio mundial.

