Realizada recepção para comemorar 73º aniversário da Nova China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Na noite desta sexta-feira (30), o Conselho de Estado da China realizou uma recepção no Grande Palácio do Povo em Beijing para celebrar o 73º aniversário da fundação da República Popular da China.

O presidente chinês, Xi Jinping, e outros líderes do Partido Comunista da China (PCCh) e do Estado participaram do evento, juntamente com quase 500 representantes chineses e estrangeiros.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.