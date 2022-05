Recente ataque de Israel à Síria matou três oficiais e diretor do Aeroporto de Damasco

De acordo com um oficial, o ataque foi realizado com mísseis da direção dos Montes Golan ocupados por Israel edit

SouthFront - O número de mortos do ataque israelense de 20 de maio contra a Síria, que teve como alvo a periferia sul da capital Damasco, aumentou para quatro.

Inicialmente, um oficial militar sírio disse que o ataque custou a vida de três oficiais, que foram identificados como Capitão Ayham Shaaban, Tenente Yasser Al-Aduj e Tenente Ghadeer Alia. Todos os três foram reportados como operadores de defesa aérea.

De acordo com o oficial, o ataque foi realizado com mísseis da direção dos Montes Golan ocupados por Israel.

Em 21 de maio pela manhã, Omar al-Shiekh, um dos diretores do departamento de navegação do Aeroporto Internacional de Damasco, sucumbiu aos ferimentos que sofreu como resultado do ataque israelense. Isto confirmou que o aeroporto foi atingido durante o ataque.

A TV al-Arabiya, com sede nos Emirados Árabes Unidos, disse que o alvo do ataque era um carregamento de armas iranianas que estava a caminho do Aeroporto Internacional de Damasco para o Hezbollah, no Líbano.

Exatamente 12 horas antes do ataque, as Forças de Defesa Israelenses acusaram o Hezbollah e o Corpo de Guarda Revolucionário Islâmico do Irã de contrabandear "armas estratégicas" para o Líbano através do Aeroporto Internacional de Damasco. As Forças de Defesa Israelenses alegaram que as armas estavam sendo contrabandeadas em voos civis.

O Aeroporto Internacional de Damasco não era provavelmente o único alvo do ataque israelense. Explosões e incêndios também foram relatados na cidade xiita de Set Zaynab, onde o Hezbollah e o Corpo de Guarda Revolucionário Islâmico são conhecidos por estarem presentes e ativos.

Mais informações sobre o ataque israelense, que foi o terceiro a atacar a Síria em maio, provavelmente virão à tona nos próximos dias.

