Recrutas e reservistas não participam e não participarão de operação militar na Ucrânia, diz Putin

As missões militares na Ucrânia são realizadas apenas por tropas profissionais, afirmou o chefe do Kremlin edit

ICL

MOSCOU, 8 de março, TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, disse que recrutas e reservistas não estão participando da operação militar da Rússia na Ucrânia e não o farão.

"Gostaria de enfatizar que os recrutas não estão e não estarão participando das hostilidades, e não haverá convocação adicional de reservistas", disse ele em um discurso em vídeo para mulheres por ocasião do Dia Internacional da Mulher comemorado em 8 de março. "As missões são realizadas apenas por tropas profissionais."

O presidente expressou confiança de que esses militares "serão firmes em fornecer segurança e paz ao povo da Rússia".

Putin se dirigiu a mães, esposas, irmãs, noivas e namoradas de soldados e oficiais russos "que agora estão em batalha defendendo a Rússia durante uma operação militar especial".

"Eu entendo como você está se preocupando com seus entes queridos e familiares", disse ele. "Você pode se orgulhar deles, assim como o país inteiro se orgulha deles e se preocupa com eles junto com você."

