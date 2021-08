Refugiada afegã dá à luz em avião de evacuação dos EUA

(ANSA) - Uma refugiada afegã deu à luz uma menina dentro de um avião militar dos Estados Unidos usado para evacuação de civis de Cabul, capital do Afeganistão.

A notícia foi divulgada pelo perfil no Twitter no Comando de Mobilidade Aérea (AMC), que é ligado à Força Aérea dos EUA. O parto ocorreu logo após o pouso na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, onde a mãe e a recém-nascida receberam atendimento médico.

"Durante o voo de uma base intermediária no Oriente Médio, a mãe entrou em trabalhou de parto e começou a ter complicações. O comandante da aeronave decidiu então reduzir a altitude para aumentar a pressão do ar no avião, o que ajudou a estabilizar e salvar a vida da mãe", diz o AMC.

Após o pouso na Alemanha, uma equipe médica subiu a bordo e fez o parto da criança no compartimento de carga da aeronave. A mãe e a menina foram transportadas para um centro médico nos arredores da base e estão em "boas condições".

