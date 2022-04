A cidade de Kherson, que está sob controle russo, voltou ao normal, as empresas locais estão trabalhando, restaurando lentamente os laços com regiões russas edit

South Front - Até hoje, os ataques de artilharia das Forças Armadas da Ucrânia (FAU) e do Exército russo nas áreas fronteiriças das regiões de Kherson e Mykolaiv continuam. No entanto, nenhuma operação ofensiva bem-sucedida foi realizada pelos lados. As Forças Armadas russas estão atacando alvos em Mykolaiv e ao sul de Nikopol com mísseis de cruzeiro e respondem a qualquer ataque das FAU com artilharia. Enquanto isso, a cidade de Kherson, que está sob controle russo, voltou ao normal, as empresas locais estão trabalhando, restaurando lentamente os laços com a República da Crimeia, bem como outras regiões russas. Os civis recebem ajuda significativa da Rússia.

As tropas russas assumiram o controle da cidade de Kherson em 2 de março quase sem brigas de rua. A cidade está atualmente se preparando para reconstruir e reabrir fábricas. As empresas continuarão a trabalhar em Kherson.

As operações de segurança continuam na cidade e na região.

Em 21 de abril, as forças especiais do Serviço Federal de Segurança da Rússia invadiram a área nos arredores de Kherson. Como resultado da operação especial, armas foram encontradas em várias casas particulares. O exército das FAU havia deixado munição nos prédios dos moradores locais durante sua retirada. A operação foi realizada com o uso do FTA-5901 “Viking”, um veículo blindado baseado no KAMAZ-4911 “Extreme”. O KAMAZ “Extreme” é uma versão especial para o rally Dakar, enquanto o “Viking” é uma versão blindada pesando 22 toneladas.

Anteriormente, militares russos descobriram a sede da chamada defesa territorial ucraniana em uma escola local. Durante sua rendição, as FAU deixaram lá munição, suprimentos médicos, armas e equipamentos. O diretor da escola disse que as forças armadas ucranianas vestidas com uniformes civis ocuparam a escola em 24 de fevereiro. Eles imediatamente trouxeram caixas e equipamentos para o prédio e ordenaram que a direção da escola deixasse o local.

As forças de segurança russas também descobriram um esconderijo de armas e munições na fábrica militar “Pallada” em Kherson, presumivelmente deixada pelo Serviço de Segurança da Ucrânia.

Alguns dos membros da defesa territorial ucraniana entregam voluntariamente suas armas aos militares russos. Um grande número de armas e explosivos foi distribuído a civis locais em fevereiro. Eles foram chamados para lutar contra o exército russo. Como resultado, muitos deles ainda estão armados. O desarmamento de civis na região continua.

Um homem entregou todas as armas que lhe foram fornecidas pelas FAU e convocou outros ex-membros da defesa territorial a seguirem o seu exemplo. Durante sua entrevista, ele também pediu o fim do derramamento de sangue entre os povos eslavos irmãos e confirmou que a situação na região é calma, os soldados russos são educados e as pessoas não devem confiar nas notícias divulgadas pelas autoridades de Kiev.

Em 20 de abril, o blogueiro pró-russo Vladimir Kuleshov foi morto em Kherson. Um dos principais propagandistas nacionalistas ucranianos, Anton Gerashchenko, confirmou o assassinato do blogueiro. Citando fontes anônimas, ele alegou que a vítima ajudou forças russas.

Kherson está lentamente retornando à vida pacífica. O setor industrial está a caminho de renovar a produção local, as obras agrícolas foram retomadas. No entanto, a segurança na cidade ainda está ameaçada, pois ainda estão sendo descobertos esconderijos de armas e munições, o que representa um perigo considerável para os civis que compartilham opiniões políticas diferentes. A situação em Kherson é um exemplo que deve ser comparado à cidade de Mariupol e à região de Kiev. Apesar de algumas batalhas na região no início da operação, ninguém acusou as tropas russas de genocídio e a cidade não foi danificada.

Ao mesmo tempo, a região enfrenta um vácuo político, pois não está claro quais são os planos de Moscou na região. A Rússia não permitirá que o regime de Kiev recupere o controle da região, porque é de importância estratégica. Ao mesmo tempo, o Kremlin e as autoridades locais ainda precisam esclarecer o futuro da região.

