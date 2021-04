Região do Capitólio é bloqueada por ameaças à segurança

De acordo com a Polícia do Capitólio, um veículo furou uma barricada próxima ao Congresso norte-americano e atropelou dois policiais edit

247 - Toda a região do Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos, foi bloqueada na tarde desta sexta-feira (2) por ameaças à segurança.

Pelo Twitter, a Polícia do Capitólio informou um "incidente crítico": [a Polícia do Capitólio] está respondendo a uma ocorrência em um ponto de acesso de veículos da Barricada Norte ao longo da Avenida Constitution por relatos de que alguém bateu com um veículo em dois oficiais do USCP [Polícia do Capitólio]. Um suspeito está sob custódia. Ambos os policiais estão feridos. Todos os três foram transportados para o hospital".

De acordo com o jornal NY Post, duas pessoas foram baleadas nas proximidades do local.

