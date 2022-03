Regime de Kiev viola direito internacional, diz Defesa russa

Membro da Defesa russa, Mikhail Mizintsev afirma que Kiev, na Ucrânia, usa "métodos de combate proibidos e violação do direito internacional" edit

Agência Sputnik - Ministério da Defesa da Rússia solicitou à chancelaria russa que influenciem as autoridades ucranianas para que cessem as ações ilícitas contra civis e estrangeiros e que sejam providenciados corredores humanitários, disse nesta quinta-feira (3) em uma coletiva de imprensa o chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia, Mikhail Mizintsev.

"Tendo em conta o referido, solicito ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia que inicie um trabalho ativo e focado em todas as plataformas internacionais a fim de organizar uma influência eficaz sobre o regime de Kiev, bem como sobre as administrações das povoações enumeradas, incluindo as grandes cidades, para cessação imediata de ações ilícitas contra a população civil, bem como cidadãos de Estados estrangeiros. Estabelecer o mais rápido possível corredores humanitários para uma passagem para áreas seguras de todos os cidadãos que o desejem", informou.

Mizintsev salientou que o lado russo já criou todas as condições necessárias para uma evacuação segura.

"Estamos prontos para estabelecer corredores humanitários em qualquer momento em qualquer direção", disse.

De acordo com Mizintsev, foram registrados atos terroristas na Ucrânia por parte dos nacionalistas, que detêm à força cidadãos da Índia, Vietnã, China e de outros países. Um grupo de cidadãos chineses foi alvo de disparos em Kharkov, dois foram feridos.

A Universidade Estatal de Priazovie e os principais pontos de acesso a ela foram minados com explosivos. Na mesma localidade, os nacionalistas ucranianos detiveram 60 pessoas que passavam pelo corredor humanitário. Terroristas usam [estas pessoas] como reféns e as chantageiam ameaçando explodi-los. Dezenas de milhares de cidadãos ucranianos estão bloqueados em várias cidades e impedidos de saírem para lugares seguros.

"Esta situação catastrófica está se desenvolvendo por quase todo o território da Ucrânia. Todos estes fatos demonstram claramente o uso de métodos de combate proibidos e violação do direito internacional pelo regime de Kiev. Desta forma, na Ucrânia praticamente se criou uma catástrofe humanitária", disse Mizintsev.

Ele observou que em relação a isso surgem várias perguntas: onde estão os princípios básicos do direito humanitário das Nações Unidas, onde está a reação da comunidade internacional e órgãos das Nações Unidas, OSCE, outras organizações internacionais, onde está o papel do Ocidente para forçar Kiev a cumprir as regras básicas de como tratar os civis?

"Infelizmente, o mundo civilizado até agora não recebeu respostas a estas perguntas, principalmente daqueles que fizeram a Ucrânia chegar a este estado catastrófico", disse Mizintsev.

Ainda nesta quinta-feira (3), Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que o enchimento louco da Ucrânia com armamentos é um reflexo da política do Ocidente no estilo "todos os meios valem".

