TASS - Moradores das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (DPR e LPR), bem como dos territórios libertados das regiões de Kherson e Zaporozhye, votarão em referendos sobre a adesão à Rússia entre 23 e 27 de setembro.

A questão da realização imediata dos referendos foi levantada no início desta semana pelas câmaras públicas da DPR e da LPR. Na segunda-feira, elas apresentaram pedidos formais aos chefes de suas repúblicas. As datas dos referendos foram marcadas na terça-feira, e as legislaturas locais aprovaram por unanimidade as leis do referendo, enquanto as autoridades eleitorais aprovaram o procedimento.

Na terça-feira, moradores das regiões de Zaporozhye e Kherson aderiram à iniciativa, enquanto organizações públicas locais apresentaram solicitações semelhantes às suas autoridades. O decreto de Yegeny Balitsky, chefe da administração militar-civil da região de Zaporozhye, foi publicado em seu canal Telegram. O decreto do chefe da administração militar-civil regional de Kherson, Vladimir Saldo, também entrou em vigor, disse a administração regional à TASS.

Em um discurso em vídeo na manhã de quarta-feira (21), o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia apoiaria a decisão tomada durante os referendos.

Mesas de votação

O formato do plebiscito foi tema de discussão acalorada às vésperas da votação. Devido a limites de tempo e problemas técnicos, foi tomada a decisão de usar cédulas de papel tradicionais e abster-se da votação digital. A votação presencial acontecerá exclusivamente no dia 27 de setembro, enquanto nos demais dias, a votação será organizada nas comunidades e de porta a porta por questões de segurança.

Os residentes de DPR e LPR serão questionados se "apoiam a adesão de sua república à Rússia como um assunto federal".

Os moradores de Zaporozhye e Kherson serão questionados se "favorecem a separação da região da Ucrânia, a criação de um país independente e a subsequente adesão à Rússia como assunto federal".

Na DPR e LPR, onde o russo é a única língua oficial, as cédulas serão impressas em russo. Nas regiões de Zaporozhye e Kherson, a pergunta será feita nos idiomas ucraniano e russo.

Devido aos contínuos ataques de bombardeios ucranianos, um número significativo de moradores de Donbass, Zaporozhye e Kherson foram forçados a fugir de suas casas. Eles terão a oportunidade de votar fora desses territórios, inclusive na Rússia.

Cerca de 450 assembleias de voto serão instaladas em toda a RPD e outras 200 serão estabelecidas para as pessoas evacuadas para a Rússia.

Os residentes da LPR poderão votar em 461 assembleias de voto em toda a república, bem como em todas as regiões russas, onde foram criados um total de 201 assembleias de voto.

As autoridades da região de Zaporozhye anunciaram o estabelecimento de 394 assembleias de voto em toda a região e outras 58 na Rússia, a LPR, a DPR e a região de Kherson.

Os moradores da região de Kherson terão a oportunidade de votar na Crimeia e em várias cidades russas, incluindo Moscou, além de sua região natal, onde foram criadas oito comissões eleitorais territoriais e 198 distritais.

A Comissão Eleitoral Central de Kherson espera que cerca de 750.000 pessoas participem da votação. A região de Zaporozhye tem cerca de 750.000 eleitores registrados. A DPR imprimiu cerca de 1,5 milhão de cédulas para seus moradores.

Observadores

Todas as quatro regiões declararam seu compromisso com a máxima transparência e legitimidade, estando abertas ao monitoramento por observadores internacionais.

A presidente da Comissão Eleitoral Central (CEC) da LPR, Yelena Kravchenko, disse na quarta-feira que a CEC estava recebendo e "considerando" pedidos de observadores estrangeiros, embora ela não nomeasse seus países. De acordo com o responsável eleitoral, os observadores estrangeiros e os observadores representantes da Câmara Cívica estarão presentes nas assembleias de voto e fora delas nos dias de votação.

A CEC da DPR disse que espera observadores estrangeiros e prometeu fornecer mais informações após o seu credenciamento.

A presidente da comissão eleitoral da região de Kherson, Marina Zakharova, disse que os convites foram enviados "para um grande número de países".

A CEC russa também prometeu enviar seus próprios observadores para monitorar os referendos. A Duma do Estado (a câmara baixa do parlamento) disse que os membros de todas as facções parlamentares receberão convites para participar do monitoramento da votação.

Medidas de segurança

Devido ao tratamento de bombardeios ucranianos e atos subversivos, as autoridades locais de todas as áreas estão se preparando para intensificar as medidas de segurança durante os dias de votação.

Vladimir Rogov, presidente do movimento cívico 'Estamos Juntos com a Rússia', disse que a região de Zaporozhye, de fato, "mudou para o regime de operações antiterroristas na forma de exercícios", com o envolvimento de militares pesados equipamentos e defesas aéreas reforçadas. As entradas nas cidades das regiões de Zaporozhye serão controladas durante o referendo, enquanto grupos de funcionários eleitorais que vão de porta em porta serão acompanhados por policiais. Antes da votação, todas as assembleias de voto foram examinadas por unidades caninas e esquadrões antibomba, disse o chefe da Administração Militar-Civil da Região de Zaporozhye, Yevgeny Balitsky.

Na região de Kherson, as assembleias de voto serão vigiadas pela polícia e pela Guarda Nacional Russa.

A LPR planeja contar com a ajuda das forças do Ministério da Defesa em atividades de segurança junto com a polícia. As autoridades da DPR disseram que as tropas russas ajudariam as agências de aplicação da lei e a Milícia do Povo a garantir a segurança nas assembleias de voto.

Esperança de segurança e desenvolvimento

Os moradores de Donbass esperam que a adesão à Rússia lhes traga segurança, paz e desenvolvimento, disse o líder do DPR, Denis Pushilin. O chefe da República Popular de Lugansk (LPR), Leonid Pasechnik, disse que o povo da república estava ansioso pelo referendo desde que o conflito eclodiu na região em 2014. "É o sonho que compartilhamos, tem sido nosso futuro comum. E agora está prestes a ser colocado em prática", disse o líder da LPR.

Enquanto isso, o chefe da administração militar-civil da região de Zaporozhye, Yevgeny Balitsky, descreveu o referendo em sua região como um "mero tecnicismo", já que seus moradores já se consideram parte da Rússia.

De acordo com uma pesquisa por telefone realizada pelo Instituto de Marketing Social (INSOMAR) em 19 de setembro entre 4.000 entrevistados, cerca de 80% dos residentes da região de Zaporozhye e Kherson, 90% dos residentes da LPR e 91% dos residentes da DPR apoiam a adesão à Rússia.

