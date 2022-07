Registro de casos de tiroteios em massa pode quebrar recorde nos EUA

Tiroteio no desfile do Dia da Independência dos EUA em Highland Park deixou pelo menos seis mortos e 24 feridos edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A revista norte-americana Forbes reportou no dia 4 que, se houver a atual frequência, o número de tiroteios em massa no país poderá quebrar o recorde que acabou de ser criado no ano passado. Segundo a reportagem, até o fim da semana passada, ocorreram pelo menos 306 grandes tiroteios nos Estados Unidos neste ano.

O jornal britânico The Guardian publicou uma matéria no mesmo dia apontando que o tiroteio no desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos da América em Highland Park, subúrbio da cidade de Chicago, deixou pelo menos seis mortos e 24 feridos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso chocou mais uma vez o país inteiro, porque o autor disparou contra as bandeiras nacionais, o que fez com que os americanos refletissem mais uma vez porque o país sofre sempre com ataques violentos desse tipo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE