Rei Charles III passa pelos portões do Palácio de Buckingham e se encontra com o público

Apoie o 247

ICL

247 - O rei Charles III atravessou os portões do Palácio de Buckingham, nesta sexta-feira (9) para se encontrar com súditos que o aguardavam do lado de fora da residência oficial do monarca do Reino Unido em Londres. O encontro com o público aconteceu um dia após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth, na quinta-feira.

Charles chegou ao local acompanhado pela rainha consorte e duquesa da Cornualha, Camilla. Ele desceu do carro e apertou a mão de integrantes do público, sendo aplaudido pela multidão reunida no local.

A expectativa é que Charles volte a se encontrar com o público durante a tarde, uma vez que ele deverá fazer seu primeiro discurso oficial como rei do Reino Unido às 18h (14h no horário de Brasília).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.