Rei Charles será oficialmente proclamado novo monarca no sábado

Reuters - O rei Charles será oficialmente proclamado o novo monarca do Reino Unido em uma reunião do Conselho de Adesão no Palácio de St. James no sábado, disse o Palácio de Buckingham.

A reunião do Conselho, que tem duas partes, proclama o novo soberano e vê o Rei assinar um juramento para defender a segurança da Igreja na Escócia.

Após a reunião, haverá a proclamação principal da varanda com vista para Friary Court no Palácio de St. James, com outros anúncios do novo monarca feitos em todo o Reino Unido e na cidade de Londres.

