Reino Unido anuncia fim das restrições contra covid-19

Deutsche Welle (DW) - O primeiro-ministro do Reino Unidos, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira (21/02) a suspensão das últimas medidas ainda vigentes no país para combate à pandemia de covid-19, o que inclui também o fim da exigência de isolamento para infectados.

Segundo Johnson, o país estaria numa fase de transição, das restrições impostas pelo governo para uma questão de responsabilidade pessoal. A estratégia seria tratar a covid-19 de forma semelhante às demais doenças transmissíveis, como a gripe.

"Temos agora níveis suficientes de imunidade para completar a transição da proteção da população com intervenções do governo para a confiança nas vacinas e tratamentos como primeira linha de defesa”, disse o premiê.

Apesar dos alertas de cientistas de que o fim das restrições poderia enfraquecer a capacidade do país de controlar e rastrear o coronavírus, Johnson confirmou para esta quinta-feira o fim do isolamento obrigatório para os infectados, assim como do rastreamento de seus contatos.

