Reino Unido aprova aumento das exportações relacionadas a fornecimento de submarinos para Taiwan

Reuters - O Reino Unido aprovou um aumento acentuado nas exportações de peças e tecnologia de submarinos no ano passado para Taiwan, à medida que atualiza suas forças navais. Isto pode impactar as relações britânicas com a China.

O valor das licenças concedidas pelo governo britânico a empresas para a exportação de componentes e tecnologia relacionados a submarinos para Taiwan totalizou um recorde de 167 milhões de libras (US$ 201,29 milhões) durante os primeiros nove meses do ano passado, segundo dados de licenciamento de exportação do governo do Reino Unido. Esta soma é maior do que o total dos seis anos anteriores combinados.

Os dados analisados pela Reuters são acessíveis ao público, mas os números mais recentes relacionados a Taiwan não foram relatados anteriormente.

Pequim considera Taiwan parte da China, conhecida como a política de Uma Só China, e se opõe veementemente à interferência estrangeira percebida na ilha, acreditando ser um apoio ao desejo de Taiwan de ser reconhecido como seu próprio país.

Quando apresentado aos números pela Reuters, o Ministério das Relações Exteriores da China disse em um comunicado: "Se isso for verdade, é uma violação grave do princípio de Uma Só China, mina a soberania e os interesses de segurança da China e mina a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan.”

A Grã-Bretanha não reconhece Taiwan e não tem relações diplomáticas formais com a ilha, mas mantém laços econômicos e comerciais e há uma embaixada britânica de fato em Taipé.

Um porta-voz do governo britânico disse em um comunicado que o Reino Unido tem um longo histórico de “concessão de licenças para exportação de produtos controlados para Taiwan, caso a caso, onde esses pedidos são consistentes com as regras que regulam as exportações de armas e produtos de dupla utilização”.

"Consideramos que a questão de Taiwan deve ser resolvida pacificamente pelas pessoas de ambos os lados do Estreito de Taiwan por meio de um diálogo construtivo, sem ameaça ou uso de força ou coerção", acrescentou o comunicado.

O aumento nas licenças concedidas reflete uma maior demanda de Taiwan, disseram dois funcionários do governo sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto.

Dois legisladores com conhecimento das exportações e dois ex-funcionários disseram que as aprovações refletem a crescente disposição da Grã-Bretanha em apoiar Taiwan. Um dos legisladores, que também falou sob condição de anonimato, disse que autorizar as licenças de exportação equivalia a dar um "sinal verde" para melhor equipar Taiwan.

Os dados são da Organização de Controle de Exportação, que é responsável pelo licenciamento de exportação e fica dentro do Departamento de Comércio Internacional do Reino Unido. Ele mostra que o governo autorizou 25 licenças de exportação para Taiwan durante os primeiros nove meses de 2022 nas categorias "componentes para submarinos" e "tecnologia para submarinos".

Os dados não revelam quais empresas receberam a autorização nem detalham quais equipamentos específicos ela abrange.

Um tipo de licença, chamado ML9, cobre “navios de guerra, equipamentos navais especiais, acessórios, componentes e outras embarcações de superfície”, de acordo com a lista britânica de itens militares estratégicos que requerem autorização de exportação. Outro tipo de licença, ML22, inclui tecnologia que é necessária para o desenvolvimento, produção, operação, instalação, manutenção, reparo ou bens ou software.

O governo britânico anunciou na segunda-feira um aumento nos gastos com defesa ao divulgar uma atualização de suas prioridades de defesa, segurança e política externa, definindo como planeja “enfrentar novas ameaças” da China e da Rússia.

