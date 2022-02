Reino Unido aprova nova estrutura legal para impor sanções mais duras contra a Rússia

Apoie o 247

Sputnik - O Parlamento do Reino Unido aprovou, nesta quinta-feira (10), uma nova estrutura legal que permite ao governo impor sanções mais duras contra empresas e indivíduos russos.

"O governo agora pode impor novas e duras sanções contra a Rússia, depois que a legislação foi introduzida no parlamento hoje [quinta-feira, 10] como parte de medidas para instar o Kremlin a encerrar sua campanha de agressão na Ucrânia", diz o comunicado publicado no site do governo britânico.

A nota especifica que "esta legislação fornece a estrutura para o regime de sanções mais duro que o Reino Unido já teve contra a Rússia". A lei foi assinada pelo ministro de Estado para a Europa, James Cleverly.

Agora, as autoridades britânicas poderão impor sanções a um número maior de empresas e indivíduos russos que operam em diversos setores de importância econômica e estratégica, especialmente químico, Defesa, indústrias extrativas, tecnologias de informação e comunicação e serviços financeiros, de acordo com o texto.

"O Reino Unido pode agora sancionar não apenas aqueles diretamente envolvidos na desestabilização da Ucrânia, mas também entidades e empresas afiliadas ao governo da Rússia que sejam de importância econômica e estratégica para o governo russo, bem como seus proprietários, diretores e administradores", garante o comunicado.

Nesta quinta-feira (10), o chanceler russo, Sergei Lavrov, se reuniu, em Moscou, com sua homóloga britânica, Liz Truss, que visitou a capital russa para tratar sobre os conflitos da Ucrânia e apresentar os detalhes das novas sanções.

O Ocidente interpreta a movimentação de tropas russas perto da fronteira ucraniana como preparativos para uma eventual invasão.

A Rússia rejeita as suspeitas, defende o direito de mover forças dentro de seu próprio território como bem entender e acusa a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) de buscar pretextos para enviar mais equipamentos militares para as proximidades das fronteiras russas.

Segundo Lavrov, o Ocidente pratica a "histeria" para encobrir a sabotagem da Ucrânia aos acordos de Minsk, que lançam as bases para uma solução política ao conflito armado interno em Donbass.