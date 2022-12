Reino Unido aprova primeira nova mina de carvão em décadas, apesar das metas climáticas

Apoie o 247

(Reuters) - O Reino Unido aprovou nesta quarta-feira sua primeira nova mina de carvão profundo em décadas para produzir o combustível altamente poluente para uso na siderurgia, uma decisão que atraiu críticas de oponentes que dizem que isso prejudicará as metas climáticas.

A Woodhouse Colliery, a ser desenvolvida pela West Cumbria Mining no noroeste da Inglaterra, busca extrair carvão de coque que é usado na indústria siderúrgica e não para geração de eletricidade. A expectativa é gerar cerca de 500 empregos.

O projeto, apresentado em 2014, foi criticado pelo próprio painel consultivo climático independente do governo britânico, bem como por partidos de oposição, ativistas climáticos e organizações, incluindo Greta Thunberg e Greenpeace.

"Este carvão será usado para a produção de aço e, caso contrário, precisaria ser importado. Não será usado para geração de energia", disse um porta-voz do Departamento de Nivelamento, Habitação e Comunidades após o ministro Michael Gove conceder permissão.

"A mina procura ser líquida zero em suas operações e espera-se que contribua para o emprego local e a economia em geral."

Espera-se que a maior parte do carvão produzido seja exportado para a Europa. Documentos de planejamento mostram que mais de 80% do carvão que a mina produzirá anualmente deverá, após cinco anos, ser enviado para um terminal de exportação na costa leste da Inglaterra.

As emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de carvão – como no aço e nas usinas de energia – são o maior contribuinte para a mudança climática, e o desmame dos países do carvão é considerado vital para atingir as metas climáticas globais.

Paul Elkins, professor de recursos e política ambiental do UCL Institute for Sustainable Resources, disse que a mina não faz sentido ambiental ou economicamente.

“Aprová-lo também destrói a reputação do Reino Unido como líder global em ação climática e abre espaço para acusações bem justificadas de hipocrisia – dizer a outros países para abandonar o carvão enquanto não o fazem”, disse ele.

A Grã-Bretanha aprovou leis exigindo que todas as emissões de gases de efeito estufa sejam zeradas até 2050.

O presidente do Comitê Independente de Mudanças Climáticas da Grã-Bretanha, John Gummer, criticou a aprovação do projeto Woodhouse.

"A eliminação gradual do uso de carvão é o requisito mais claro do esforço global em direção ao Net Zero... Esta decisão aumenta as emissões globais", disse ele em um comunicado.

A mina de carvão, do tamanho de aproximadamente 60 campos de futebol ou 23 hectares, levaria dois anos para ser construída a um custo estimado em 2019 de 165 milhões de libras (US$ 201 milhões). A mina está prevista para ser operada por 50 anos.

Ela fornecerá siderúrgicas na Grã-Bretanha e na Europa Ocidental e empregará pouco mais de 500 trabalhadores quando atingir o pico de produção após cinco anos, com mais de 80% deles trabalhando no subsolo na produção de carvão.

Os críticos também argumentam que a demanda por carvão na fabricação de aço está diminuindo à medida que a indústria se move em direção ao hidrogênio.

A Grã-Bretanha, berço da revolução industrial, já empregou 1,2 milhão de pessoas em quase 3.000 minas de carvão. Sua última mina profunda foi fechada em 2015.

