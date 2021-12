Reino Unido aprova vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos

Agência reguladora de medicamentos do Reino Unido afirma que a dose destinada a esta faixa etária é segura e eficaz edit

Reuters - A agência reguladora de medicamentos do Reino Unido aprovou nesta quarta-feira o uso da vacina da Pfizer com a BioNTech contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, após a agência determinar que a dose é segura e eficaz.

O comitê de vacinas do país aconselhou que crianças na faixa etária que estão em um grupo de risco clínico devem receber a vacina.

As crianças receberão duas doses de 10 microgramas da vacina da Pfizer-BioNTech --que representam um terço da dose para adultos-- com um intervalo de oito semanas entre primeira e segunda doses, disse o Comitê Conjunto para Vacinação e Imunização do Reino Unido.

