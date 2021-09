Reino Unido contesta versão de Bolsonaro sobre acordo emergencial de alimentos

Apoie o 247

Sputnik - Na quinta-feira (23), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, com quem se encontrou esta semana em Nova York, EUA, pediu-lhe um acordo emergencial para fornecer produtos alimentícios à Grã-Bretanha para evitar o desabastecimento.

"Ele [Johnson] quer um acordo emergencial conosco para importar algum tipo de alimento que falta na Inglaterra […]. Essa batata passei para a [ministra da Agricultura] Tereza Cristina", disse o chefe do Planalto na live que fez na quinta-feira (24).

Todavia, nesta sexta-feira (24) um porta-voz do governo de Johnson contestou o relato de Bolsonaro, dizendo que não tinha recordação da conversa, mas sem dar mais detalhes, reporta a agência Reuters.

O Reino Unido enfrenta uma onda de escassez alimentícia por conta do Brexit, a saída do bloco da União Europeia, e da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Além disso, um aumento no preço do gás natural forçou algumas fábricas de fertilizantes britânicas a fecharem nas últimas semanas, levando a uma escassez de CO2 usado para colocar gás em cerveja e refrigerantes e atordoar aves e porcos antes do abate.

Bolsonaro também afirmou que Johnson lhe pediu para ajudar a aumentar as importações brasileiras de uísque do Reino Unido, mas o presidente brasileiro acrescentou que isso dependia de negócios privados e não de seu governo.

