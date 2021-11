Reino Unido convoca reunião urgente do G7 sobre ômicron

Na presidência rotativa do grupo, governo britânico anuncia encontro de emergência de ministros da Saúde para debater nova variante do coronavírus. OMS apela para que fronteiras se mantenham abertas edit

Deutsche Welle (DW)- O governo do Reino Unido convocou neste domingo (28/11) um reunião de emergência para esta segunda-feira entre ministros da Saúde dos países que integram o G7, grupo das sete economias mais desenvolvidas do mundo, para debate sobre a variante ômicron do novo coronavírus.

"Sob a presidência britânica, foi convocada uma reunião urgente de ministros da Saúde do G7, nessa segunda-feira, 29 de novembro, para abordar a evolução da ômicron", garante comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde e Atenção Social do Reino Unido, liderado por Sajid Javid.

O G7 é também é formado por Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão, além da União Europeia, como convidada.

