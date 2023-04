Reino Unido deve devolver as Ilhas Malvinas para Argentina, defende mídia chinesa

Os ricos recursos minerais são um dos motivos para os atuais ocupantes não quererem deixar as ilhas edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A Guerra das Malvinas completou 41 anos em dois de abril. Os argentinos, como sempre, fizeram muitas atividades para lembrar a data especial e homenagear as pessoas que morreram na batalha para defender a soberania e integridade territorial.

A batalha de 74 dias é a maior guerra ocorrida na América do Sul após a Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido venceu o confronto, mas a Argentina nunca abandonou a disputa pelo arquipélago. No último domingo, o presidente argentino, Alberto Fernández, divulgou um artigo, enfatizando que o conjunto de ilhas faz parte do território argentino.

“Vamos recuperar a soberania sobre as Ilhas Malvinas de maneira pacífica”, comprometeu-se o presidente. No entanto, a parte britânica continua fechando os olhos sobre o pedido dos argentinos, feito de acordo com resoluções concernentes das Nações Unidas.

Um arquipélago de 11.718 quilômetros quadrados de superfície, frio e rico em recursos, localizado no Atlântico Sul e a cerca de 600 quilômetros da costa da Argentina. Estes são os atributos principais da porção insular no sul da América.

Em 1816, quando a Argentina conseguiu a independência, anunciou que iria herdar a soberania da Espanha sobre todas as ilhas da sua costa. No entanto, o Reino Unido ocupou a região em 1833 e começou a administração colonial.

Por isso, a questão das Malvinas é um pomo de discórdia do colonialismo. Em 1965, a resolução 2065 da Assembleia Geral da ONU decidiu que a questão estava no âmbito da descolonização e pediu uma solução da disputa por meio de negociações.

Em 2016, a Comissão da ONU sobre os Limites da Plataforma Continental determinou que as Malvinas estão localizadas dentro das águas territoriais argentinas. Além disso, o Comitê Especial das Nações Unidas sobre Descolonização exigiu, em várias ocasiões, tratativas entre o Reino Unido e a Argentina para resolver o problema, mas Londres sempre recusou esta via.

A importância geográfica do arquipélago é a razão pela qual os britânicos querem manter o lugar sob seu domínio, mesmo que o território fique muito distante do Reino Unido. As ilhas estão situadas em uma posição crucial entre o Atlântico Sul e o Pacífico Sul. Os britânicos têm sua base militar nas Malvinas e realizam periodicamente manobras no local.

Os ricos recursos minerais são outro motivo para os atuais ocupantes não quererem deixar as ilhas.

Contudo, a era do colonialismo já passou e jamais voltará. O Reino Unido deve respeitar as decisões das Nações Unidas e devolver o mais cedo possível as Ilhas Malvinas para a Argentina.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.